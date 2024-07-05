「不二家」は、7月2日（火）から、フランス生まれの人気キャラクター“バーバパパ”と初コラボした商品を、全国の「不二家洋菓子店」やコンビニなどで順次発売している。【写真】ピンク色のケーキも！コラボ商品一覧■お菓子も展開今回順次発売されているは、バーバパパのピンク色を全面に配したパッケージのお菓子やケーキなど、「不二家」ならではのコラボ商品。「不二家洋菓子店」では、ピンク色のピーチペーストとクリ