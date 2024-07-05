いまや世界中のボクシングファン・関係者の注目を集める井上尚弥選手。井上選手がいかにして「本物の怪物」に進化していったのか。対戦相手たちの証言を元に、その強さの秘密、闘うことの意味について綴ったのが『怪物に出会った日井上尚弥と闘うということ』だ。本作は7月18日に最終選考会が行われる第46回講談社本田靖春ノンフィクション賞の最終候補作となった。著者・森合正範氏による特別寄稿をお届けする。狂気のスパーリ