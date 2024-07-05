離婚する夫婦が増えていますが、離婚の理由は本当に人それぞれです。中にはちょっと変わった理由で離婚する夫婦もいるようで……。ということで今回は、夫が「妻との離婚を決意した理由」について紹介します。「だってあなたも前に行ってたでしょ？」「妻とはうまくいっていると思っていました。でもそう思っていたのは自分だけだったようで……。というのも、あるとき妻のカバンの中を何気なく探っていたら、『女性用風俗』の会員