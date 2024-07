漫画家・車田正美さんの代表作のひとつ「聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話」が4日発売の「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で完結した。 【写真】付録の「聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話」両面BIGポスター 連載18年。〝衝撃の最終回記念企画〟として応募者全員サービス企画では「聖闘士星矢スペシャル卓上カレンダー」を実施する。付録には聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話両面BIG