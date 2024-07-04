¥É¥¸¥ã¡¼¥ºÂçÃ«æÆÊ¿¤Î?¿·µïÊóÆ»?¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î£²ÈÖÁÈ¤¬¼Õºá¤·¤¿¡££´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡×¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç£²£·¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±¶É¤ÎÀ¾²¬¹§ÍÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¿·µï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¡¢ÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢ÂåÍý¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¤ÏÂçÃ«¤¬ÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë