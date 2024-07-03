女優の鈴川紗由（１８）、お笑い芸人・やす子（２５）らが３日、都内で行われたアニメ映画「きみの色」（８月３０日公開、山田尚子監督）のジャパンプレミアに出席した。６月２２日に上海国際映画祭でアニメーション部門の最優秀作品賞を受賞した山田監督は「たくさん笑ってくださったり、手拍子してくださったりして。前のめりに楽しんでくださってうれしかった」と振り返った。本作で声優に初挑戦したやす子は「Ｘで通知オ