米オハイオ州のユダヤ人の墓地２カ所で１７６基の墓石が倒されたり破壊されたりした/Liz Dufour/The Enquirer/USA Today Network（ＣＮＮ）米オハイオ州シンシナティにあるユダヤ人の墓地２カ所で、１７６基の墓石が倒されたり破壊されたりする被害に遭ったことがわかった。現地のユダヤ人の団体が明らかにした。現地のユダヤ人墓地の団体「ＪＣＧＣ」などの声明によれば、２カ所の墓地の墓石の多くが倒されたり半分に割られたりし