都知事選（７日投開票）でポスター掲示場の枠外への貼りだしを余儀なくされた小林弘氏が３日、東京都や都選挙管理委員会委員長、小池百合子都知事を相手取り、１０００万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。小林氏はポスター掲示場の４８人の枠に入れず、選管からクリアファイルなどを渡され、枠外での掲示となった。提訴後、ＮＨＫから国民を守る党の立花孝志党首のユーチューブチャンネルに出演した小林氏は「掲