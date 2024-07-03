大正製薬ホールディングス（HD）は上原明社長（83）が退任し、後任に長男の上原茂副社長（48）が昇格したと発表した。1日付。グループトップの交代は42年ぶりだ。大正製薬の本社＝東京都豊島区、同社提供上原家は同社の「中興の祖」とされる3代目社長・正吉氏以降の社長を出してきた。8代目社長となる茂氏は、HD傘下の大正製薬の社長を2012年から務めていた。明氏はHD社長だけでなく大正製薬の会長も退いた。大正製薬HDは経