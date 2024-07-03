南シナ海の領有権などをめぐって衝突を繰り返しているフィリピン中国は2日、双方の外務次官による協議をマニラで開き、対話を通じて対立を収めていくことで一致した。中国外務省が発表した。【画像】「ホットスポット」目前に滑走路建設中国の圧力にさらされる海の町発表によると、協議は2017年に始まった南シナ海に関する二国間協議の枠組みで開かれ、外務、防衛、自然資源、海警（沿岸警備隊）の各部門の担当者が出席し