【AFP＝時事】インドネシア・南スラウェシ（South Sulawesi）州でニシキヘビが女性を丸のみし、腹から遺体が見つかった。警察が3日、明かした。同州でのニシキヘビによる死亡事故は、過去1か月で2件目。亡くなったのはシテバ（Siteba）村のシリアティさん（36）。警察によると、シリアティさんは2日朝、病気の子どものために薬を買いに出かけたところ、行方が分からなくなり、親族が捜索していた。夫のアディアンサさん（30