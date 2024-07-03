中学校の部活で顧問が丸刈りを強要したとされる問題。処分の方針が固まりました。関係者によりますと２０２１年、豊中市立中学校のハンドボール部で当時の顧問が複数の部員に丸刈りを強要していたということです。市教委が調査したところ、当時の顧問は丸刈りの強要を否定した一方、保護者などへの聞き取りの結果、少なくとも４人の部員に丸刈りを強く求めていたことが確認されたということです。部員らは学校の提出物が遅れ