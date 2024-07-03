出版会社大手のKADOKAWAは、「N高」などの生徒や保護者の個人情報が流出した可能性が高いと発表しました。KADOKAWAは先月、サイバー攻撃を受けグループ会社ドワンゴの取引先や従業員の個人情報などが外部に流出していることを確認したと発表しています。３日新たに、ドワンゴが教育コンテンツを提供しているN中やN高、S高の一部の在校生と卒業生、保護者の個人情報などが流出した可能性があることを明らかにしました。クレジットカ
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