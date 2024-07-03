埼玉新聞の号外を手にする男性＝3日午後、さいたま市浦和区埼玉新聞社は3日、埼玉県深谷市出身の実業家渋沢栄一の肖像が用いられた新1万円札が発行されたことを受け、県内のJR主要駅や、一般公開されている渋沢の生家「中の家」などで号外を配布した。約4千部を発行。裏面では3Dホログラムなど今回使われた特殊技術を写真で詳しく紹介した。号外は新紙幣発行を記念し、同日午後に埼玉りそな銀行本部（さいたま市浦和区）で開か