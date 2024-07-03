俳優の中尾明慶が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、引っ越したばかりの自宅で、自分の趣味に没頭したがために、大ピンチの事態を招いていたことを告白した。中尾は引っ越したばかりの家で、趣味の釣りのルアーを洗面所で洗っていたという。その時に水を出しっぱなしにしていることを忘れ、その場を離れてしまい、気付いたときは床が水浸しになってしまっていたという。「下はある程度拭いたけど、結構乾いてないとこ