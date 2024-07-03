交番で事情聴取中の女性に暴行してけがをさせたとして、警視庁は3日、代々木署地域課の警部補、吉田雅積容疑者（56）＝さいたま市浦和区＝を特別公務員暴行陵虐致傷容疑で逮捕した。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件逮捕容疑は6月19日午後、東京都渋谷区の代々木上原駅前交番で勤務中、任意で事情を聴いていた20代女性を床に押さえつけるなど暴行し、首を打撲する全治約1週間のけがをさせたとしている。「無言で立ち去ろ