日本維新の会の藤田文武幹事長は3日の記者会見で、東京都知事選（7日投開票）で前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏を支援する維新の世田谷区議が離党届を提出したことについて、「大変残念だ」と語った。東京は「東北」でできている社会学者が見る都知事選維新は都知事選で独自候補の擁立を断念し、特定の候補者を支援しない「静観」の方針を表明。これに対し、区議は自身のブログなどで「議員として意思表示しないことは有権