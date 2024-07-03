グラビアアイドルでコスプレイヤーの伊織もえさんが2024年7月2日、着衣のまま温泉かプールに浸かる姿を披露した。「私服でそのまま入ってるみたいで不思議な画像ｗ」「#きゅるん」とハッシュタグをつけ、水色のノースリーブニットで温泉かプールに上半身だけ浸かりほほ笑むショットを公開した。この投稿に対し、次のようなコメントが寄せられている。「私服でそのまま入ってるみたいで不思議な画像ｗ」「着衣温泉？」「服着たまま