神奈川県藤沢市のアパートで、生後まもない赤ちゃんとみられる3人の遺体が見つかりました。住人の男性は「亡くなった妻が保管していたもの」と話しているということです。記者「神奈川県藤沢市の閑静な住宅街です。こちらのアパートで、赤ちゃんとみられる3人の遺体が見つかったということです」藤沢市のアパートには午後0時半ごろ、警察車両が到着し、鑑識作業が始まりました。記者「捜査員らがブルーシートを広げて2階へと持って