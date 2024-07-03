運営するグループホームで利用者から過大に食費を徴収するなど不正が組織ぐるみで行われていたことが判明し、全国の自治体から相次いで事業所指定の取り消しや更新停止の行政処分が行われている株式会社恵。【画像】背中に和彫りのイレズミが…ヤンキー時代の中出社長を見るその創業社長である中出了輔氏の背中に和彫りの刺青が入っていることが週刊文春の取材で分かった。グループホームは全国に100カ所以上ある背中にびっし