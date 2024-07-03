◇ナ・リーグドジャース6×−5ダイヤモンドバックス（2024年7月2日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が2日（日本時間3日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦後、メディア取材に対応。大谷翔平投手（29）がオールスター戦前日恒例の本塁打競争について、出場を辞退する意向を示したことに言及した。大谷はこの日の試合後、本塁打競争について「（MLBから）話が来て、いろいろ話してた途中だったんですけど