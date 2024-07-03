富山県上市町の上市中学校で2日午後4時半すぎ、陸上競技部の顧問が投げた砲丸（4.5キロ）が、1年生部員の生徒の頭部に直撃した。生徒は救急車で病院に運ばれ、右側頭部の頭蓋骨陥没骨折と判明し、手術を受けた。上市町教育委員会によると、生徒は集中治療室で治療を受けているが、命に別条はないという。事故があった上市中学校=2024年7月3日午後3時32分、富山県上市町、朝倉義統撮影町教委によると、1年生部員は練習を見学し