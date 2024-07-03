北海道は３日、検討を進める「宿泊税」を２０２６年４月にも導入する方針を固めた。同日の道議会で鈴木直道知事が正式表明する。年内の条例制定を目指し、策定作業を進める。道がまとめた案は、宿泊料金に応じて１人１泊１００〜５００円を徴収する。年間約４５億円の税収を見込み、観光サービスや社会インフラの充実・強化、災害時の危機対応などに充てる予定だ。