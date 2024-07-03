みなさんは「長崎県出身の芸能人」といわれたら誰を思い浮かべますか。芸能人・有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト（東京都港区）が運営する『タレントパワーランキング supported by DmMiX』が、このほど発表した「長崎県出身芸能人の人気ランキング」によると、男性芸能人は「役所広司」さん、女性芸能人は「川口春奈」さんがそれぞれ1位に選ばれたそうです。【男性編】長崎県出身芸能人の