散歩中に出会った犬を挨拶後に見送る 哀愁漂う愛犬の後ろ姿が話題FNNプライムオンライン

散歩中に出会った犬を挨拶後に見送る 哀愁漂う愛犬の後ろ姿が話題

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 哀愁漂う犬の後ろ姿が、旧Twitterで話題となっている
  • 散歩中に出会った犬に挨拶して別れた後、座り込んで去っていく犬
  • 飼い主によると、散歩を始めた頃からこの行動はあまり変わらないそう
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