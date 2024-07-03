札幌市の繁華街ススキノのホテルで頭部のない男性（当時62）の遺体が発見された事件。逮捕された親子3人のうち、死体遺棄ほう助と死体損壊ほう助の罪に問われている母親の無職・田村浩子被告（61）の第2回公判が、7月1日に札幌地裁（渡辺史朗裁判長）で開かれた。【写真】田村瑠奈・修被告の自宅前に積まれたボックス、瑠奈被告が飲んでいたとされる“目玉テキーラ”など第2回公判には、殺人ほう助罪などで起訴されている父親