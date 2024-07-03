「ホクロは周りからチャームポイントだと言われてましたが、自分の好きな自分でいたいと思って」「ホクロを除去してからは前向きになれました」──6月26日、都内イベントに出席したタレントで「元アイドリング!!!」の朝日奈央（30）が、コンプレックスだったという「ホクロを除去」したことを告白した。朝日は、2021年に鼻の横にあったホクロを取り、その2年後にも同じ箇所の施術に臨んだことを報告していた。【写真】沢口靖子、