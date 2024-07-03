梅雨の時期、洗濯物の生乾き臭は悩みの種になりがちですよね。そんな生乾き臭をめぐって、先日知人は夫にイラッとしたそうです。今回はそんな知人から聞いたエピソードをご紹介します。 梅雨の生乾きタオル 梅雨になると、洗濯物の生乾き臭に敏感になる私。あのニオイ、本当に不快なうえ、一度そうなってしまうと使うたびにぶり返します。 しかも通常の洗濯ではニオイが落ちず、つけ置きなどをしなければなりません。面