安住紳一郎アナスポーツ報知

安住紳一郎アナ「新紙幣中継」で1万円札むき出しにしたDを注意「物騒です」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 安住紳一郎アナが3日の「THE TIME,」で、新紙幣の流通について言及した
  • 新1万円札10枚を手にしてリポートするディレクターに「物騒です」と注意
  • 注意されたディレクターは「10万円」をすぐに隠していた
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