「白いプロレスマスクをかぶった男の案内で（現場近くまで）車で行っただけ」「真犯人は別にいる」――。大分県宇佐市の住宅で2020年2月に親子2人が殺害された事件で強盗殺人などの罪に問われ、2日の大分地裁判決で死刑を言い渡された佐藤翔一被告（39）＝大分市。公判では無罪を訴え続けたが、その主張は荒唐無稽（むけい）とも言える内容が目立った。【表で見る】大分・宇佐親子強殺事件の経過事件は20年2月2日夜、宇佐市