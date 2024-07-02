大分県宇佐市の住宅で2020年2月、親子2人が殺害され現金が奪われた事件で、強盗殺人などの罪に問われた佐藤翔一被告（39）＝大分市＝に対し、大分地裁（辛島靖崇裁判長）の裁判員裁判は2日、求刑通り死刑判決を言い渡した。佐藤被告は一貫して無罪を主張しており、弁護側は控訴する方針。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件佐藤被告は「事件当日に一緒に行動した覆面姿の男3人が真犯人だ」などと訴えていた。殺害現場の目撃