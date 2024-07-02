2日の東京株式市場で日経平均株価は、前日より443円63銭（1.12%）高の4万0074円69銭で取引を終えた。終値では3月29日以来、約3カ月ぶりに4万円台を回復した。午前中は下落する場面もあったが、午後に入って上げ幅を拡大した。国内の長期金利が上昇していることを受け、長期国債を購入して運用する銀行や保険会社の株が上昇した。東京外国為替市場の対ドル円相場は、1ドル=161円70銭台まで円安が進んだ。東京株式市場では、円