韓国最大野党「共に民主党」のムン・クムジュ議員が軍国主義象徴物の使用を処罰するための「刑法一部改正法律案」を代表発議したと２日、明らかにした。旭日旗などの掲示を規制する法案だ。最近、日本の旭日旗をマンションに掲げたり車両に飾る事例が登場しても、現行法では規制する法的根拠が未整備だった。ムン議員が発議した法案は旭日旗など軍国主義象徴物を製作・流布または公衆が密集した場所で使用したり、住居地で他人が見