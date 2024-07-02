Emma Farge[ジュネーブ １日 ロイター] - 国連機関の国際電気通信連合（ＩＴＵ）は、ロシアが欧州各国の衛星システムを妨害していると非難し、中止を求めた。１日に公表された文書で明らかになった。ウクライナ、フランス、オランダ、スウェーデン、ルクセンブルクの５カ国からここ数カ月、ロシアによる妨害について一連の苦情が寄せられ、ＩＴＵは先週調査を行った。苦情の内容は、妨害により全地球測位システム（ＧＰＳ）で