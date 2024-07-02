「ミスタードーナツ」と『ミニオン』がコラボレーションした「“ミニオン”はちゃめちゃコレクション」が、7月10日（水）から期間限定で、全国の「ミスタードーナツ」店舗で発売される。【写真】かわいすぎる！ 「ミスド」×『ミニオン』コラボドーナツ一覧■ミニオンの大好物がドーナツに今回登場する「“ミニオン”はちゃめちゃコレクション」は、ミニオンをイメージしたドーナツや、キャラクタードーナツとオリジナルグッズ