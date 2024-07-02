お笑い芸人ひょっこりはん（３７）が２日までに自身のＳＮＳを更新し、別人のように変ぼうした姿を公開した。舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」（東京・ＴＢＳ赤坂ＡＣＴシアター）で今月から新キャストとしてロン・ウィーズリー役を演じることになったひょっこりはん。インスタグラムで「舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ロンの扮装写真公開されました！３年目のロン・ウィーズリーは下げ眉顔長おじさんです。よろしく