日本国内540万社の企業情報を網羅した日本最大級の営業データベース『SalesNow DB』を運営する株式会社SalesNow（東京都渋谷区）は、このほど上場企業における「保険業界の平均年収ランキングTOP10」を発表しました。その結果、平均年収が最も高かった企業は、「東京海上ホールディングス株式会社」（1430.7万円）となりました。【ランキング】保険会社の平均年収ランキング、１位は？ランキングは、2023年4月〜2024年4月の期間に