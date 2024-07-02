■これまでのあらすじ1年前、同棲をスタートさせた主人公・マチ子とブン太。ブン太は家事も生活費もすべて折半という同棲ルールを設けました。派遣社員でブン太と年収の差が大きいマチ子は不満もありましたが渋々承諾。いざ生活してみると想像以上に快適で、早く結婚したいとさえ思うマチ子。そんなある日妊娠の兆候が見られ、検査薬を試すことに。すると検査薬の購入代金をそそくさと清算するブン太を見て嫌な気分になるのでした