大阪で営業していた美容クリニックが突然閉院しました。 音信不通となり、コース料金の返金もない事態に、利用者が怒りの声を上げています。【画像】去年10月院長が「勝手に廃止届」経営者も音信不通に…「赤字で返金できない」■突然閉院・音信不通…驚きの実態大阪市では、施術代金を前払いしていた美容クリニックが突然の閉院。番組が取材すると、驚きの実態が分かってきました。大阪市40代女性「外出する機会も増えた