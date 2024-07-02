【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）、ボストン・セルティックス（Boston Celtics）のオーナーグループは1日、2週間前にチームがリーグ史上最多18度目のファイナル制覇を果たした中で、球団の売却計画を発表した。米経済誌フォーブス（Forbes）が昨年10月に発表したNBAの資産価値ランキングで、セルティックスは評価額18パーセント増の47億ドル（約7600億円）を記録した。これを上回るのは、ゴールデンステイト・ウォリ