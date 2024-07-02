梅雨入り前にも関わらず、各地で最高気温30度超えを連発し、真夏のような暑さを記録した6月中旬。X（旧ツイッター）で、黒いジャガイモのような塊の写真とともに驚きの投稿をしたのは東京都八王子市にある「高尾山さる園・野草園」の公式アカウントだ。【写真】世界三大珍味、残り2つは？《えっ!?高尾山にトリュフ!?野草園の手入れ中に発見し、国立科学博物館に調べてもらったところ、間違いなくトリュフでした！》併せてブ