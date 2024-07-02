日本テレビの「24時間テレビ」が今年も放送されることが発表された。昨年11月に系列局・日本海テレビの幹部（懲戒解雇済み）がチャリティ基金を着服していたことが発覚し、番組の存続を危ぶむ声もあった。＊＊＊【写真8枚】2023年にも炎上した24時間テレビ当時「“ジャニーズ問題”を想起させかねない」と物議を醸した「なにわ男子」の“幼少期ポスター”をみる今回の発表は6月20日、「ZIP！」と「DayDay.」に出演した水卜