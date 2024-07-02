【AFP＝時事】ネパール裁判所は1日、ブッダ（Buddha）の生まれ変わりと信じられてきた宗教指導者の男に対し、未成年に対する性的虐待の罪で禁錮10年の実刑を言い渡した。ラム・バハドゥール・ボムジャン（Ram Bahadur Bomjan）被告（33）は10代の頃、飲食も睡眠もせず数か月間にわたって瞑想（めいそう）したと信者が吹聴したことから、「ブッダ少年」と呼ばれていた。南部サルラヒ（Sarlahi）の地裁は先週、ボムジャン被告