ロンドン市内を暴走する軍馬を捉えたタクシー運転手撮影の動画の静止画像/@Davenoisome/PA（ＣＮＮ）英ロンドンで１日午前、陸軍騎馬隊の軍馬３頭が脱走して市中心部を暴走する騒ぎがあった。ロンドンでは４月にも軍馬５頭が疾走して人や馬が負傷していた。１日の騒ぎでは、兵士５人と軍馬６頭が定例の訓練を行っていたところ、誘導されていた先頭の馬がロンドンバスに驚いて暴走し、続く２頭が騎手を振り落として暴走を始めた。陸