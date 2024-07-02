２０２０年１０月、アッシジで行われたカルロ・アクティスさんの列福式の様子/Vatican/Getty Images（ＣＮＮ）１０代で亡くなったゲーム愛好家のイタリア人、カルロ・アクティスさんがミレニアル世代（１９８１〜９０年代半ば生まれ）で初めてカトリック教会の聖人に列せられることが決まった。教会当局がアクティスさんの列聖の理由を承認した。アクティスさんは２００６年、白血病のため１５歳で死去した。コンピューターの技術