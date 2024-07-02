サッカー男子日本代表の森保一監督が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。番組ＭＣで元サンフレッチェ広島の槙野智章さんとの思い出に触れつつ、現役時代に指導を受けたハンス・オフト監督、今も映像を見ないという「ドーハの悲劇」についても語った。槙野さんとの「師弟」関係二人は槙野さんが小学生だった頃からの付き合い。サンフレッチェ広島時代はコーチと選手の間柄で、日本