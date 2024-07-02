右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているメッツ・千賀滉大投手（３１）が３日（日本時間４日）に今季初の実戦登板に臨む見込みであることが１日（同２日）、明らかになった。ＭＬＢ公式サイトで同球団の番記者を務めるアンソニー・ディコモ氏が自身のＸ（旧ツイッター）で「千賀滉大は水曜日にハイＡブルックリンでマイナーリーグのリハビリ（登板）を開始する」と伝えた。２月のキャンプ中に右肩を痛めた右