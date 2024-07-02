【連覇のカギは「岡田封じ」！？「みんなが打っていたら…」】【もっと読む】阪神岡田監督の気になる進退 来季続投がスジだが…単純にそうはいかない複雑事情交流戦終了直後の6月20日、スポニチは阪神の近本光司（29）の独占インタビューを掲載。その中身が、チーム内外で話題になっているという。注目は、岡田彰布監督（66）に関する発言だ。「連覇達成に必要なことは」との質問に近本は、「それはもう、何も気にせずに野球を