敗者とは思えない、すがすがしい表情だった。出雲駅伝でドーピング違反が判明…大学駅伝界に忍び寄る禁止薬物の影に「箱根」が呑まれる日「全力で走った。で、負けた。そんな感じです」元日本記録保持者の桐生祥秀（28）が30日の日本選手権男子100メートルで5位と完敗。雨中の悪コンディションだったとはいえ、タイムも10秒26と平凡で、個人種目でのパリ五輪出場は絶望的になった。にもかかわらず、時折、笑顔を見せながら淡々