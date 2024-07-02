“梨園の妻の鑑”とまでいわれてきた三田寛子（58）に、離婚の噂が囁かれている。【写真】三田寛子と藤原紀香「梨園の妻」の意外な評判 ランジェリー公開で露呈した三田の芸能人気質八代目中村芝翫（58）の妻として3人の息子（四代目中村橋之助＝28、三代目中村福之助＝26、四代目中村歌之助＝22）を歌舞伎役者に育て上げ、33年間もの間、“梨園の妻”としての役割を務め上げてきた三田の評価は高い。「4度目の不倫が報じられ